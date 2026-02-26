Traición histórica. La CGT dió por terminada la pelea contra la reforma esclavista y va por la judicialización



Ayer se reunió la “mesa chica” de la CGT. Luego de la movilización sin paro y el paro sin movilización, ahora activó la etapa de judicialización sin lucha. El lunes concentra el Tribunales para reclamar que los jueces bajen artículos de la modernización laboral que se termina de tratar el viernes 27.



Al terminar la reunión, Jorge Sola anunció que marcharán el lunes próximo hacia el Palacio de Tribunales, como forma de acompañar la impugnación que hará ante la Justicia de la “Ley de Modernización Laboral”. Según Infobae la decisión se tomó “tras un intenso debate”. ¿Entre quienes querían llegar por calle Tucumán y quienes preferían hacerlo por Talcahuano? Quién lo sabe.



Este viernes está prevista una nueva sesión en el Senado donde se deben aceptar, o no, los cambios propuestos por Diputados. Se trata del (más) polémico artículo 44 sobre licencias médicas.



En ese marco otros sectores de la central definiendo una movilización, aunque sin paro. Se trata del Fresun (Frente de Sindicatos Unidos) que impulsan UOM, Aceiteros, ATE y Pilotos.



Pero también están convocando a una concentración los sectores del sindicalismo combativo, jubilados y la izquierda, que exige un plan de lucha para enfrentar la reforma y su aplicación. La convocatoria suma también la pelea contra el cierre de Fate y los sumarios en el Garrahan, así como otros reclamos.



Con este nuevo acto, la “estrategia” de la CGT ante la reforma esclavista va a quedar en la historia de la historia obrera y sindical de la Argentina. Es una de las claudicaciones más grandes que se tenga memoria. Primero discutió el proyecto 4 meses sin decir una palabra ni organizar una denuncia pública. Luego hizo una marcha pobre. Después se tomó vacaciones. Y al regresar “luchó” una semana. Primero hizo una movilización sin paro para retirarse rápidamente y luego hizo un paro pasivo para no movilizar.



A minuto de conocerse la noticia, las redes desbordan de comentarios críticos a la conducción cegetista. Irreproducibles.