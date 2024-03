Tres años de pedir justicia por Tehuel

Por Maby Sosa / IndyMedia

“¿Dónde está Tehuel?”. La pregunta se escucha hace tres años desde aquel 11 de marzo en que la familia del joven trans de 20 años desapareció cuando se dirigía hacia una entrevista de trabajo.

Hasta ahora hay dos personas imputadas. Se trata de Oscar Alberto Montes y Luis Alberto Ramos, acusados por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género en la causa Nro. 6753/1776 – IPP 06-05-001038-21/00. La defensa de Montes pidió arresto domiciliario pero el tribunal rechazó el pedido.

La carátula del juicio prevé una pena de prisión perpetua, de acuerdo al inciso 4 del artículo 80 del Código Penal Argentino.

A tres meses del juicio

En julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Plata adelantó el juicio para julio de este año, apenas termine la feria judicial. El traslado de la fecha, que inicialmente se había pautado para agosto de 2027, fue gracias al reclamo de la familia junto a organizaciones sociales y la intervención del Inadi y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación.

Fue la fiscala anterior, Karina Guyot, quien pidió el cambio de carátula y el juez de Garantías Nro 8 de La Plata, Martín Rizzo, quien elevó el expediente para que los hombres apresados sean juzgados en un debate oral.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mantiene activa una recompensa de 5 millones de pesos, para quienes puedan aportar información relevante sobre qué ocurrió con Tehuel.

Una larga búsqueda

La desaparición del joven fue un impacto para Alejandro Korn. Corría marzo de 2021, todavía con la vigencia de algunos protocolos por la pandemia del Covid-19. Fue su pareja quien comunicó la ausencia del joven y su hermana quien interpuso la denuncia.

Verónica Alarcón, la hermana del joven, recordó una y otra vez el último encuentro que tuvo con Tehuel. Se lo cruzó en la calle, iba hacia una entrevista laboral que había pactado con Luis Alberto Ramos para trabajar como mesero en un evento privado.

Sobre Ramos, de 38 años en el momento de su detención, ya pesaba un antecedente de homicidio en situación de robo. A pesar de que el GPS del teléfono del joven indicó como última ubicación las cercanías del domicilio de Ramos, el hombre lo negó. Reconoció haberse encontrado con Tehuel, pero afirmó que se encontraron alrededor de las 16.30 y luego se fueron “cada uno por su lado”.

También en la casa de Ramos se encontraron manchas de sangre y pedazos del celular de Tehuel.

Montes, un chatarrero de 47 años es el otro implicado. Negó conocer a Ramos y haber estado en su casa. Sin embargo, el análisis de cámaras de seguridad de San Vicente lo desmienten. Al igual que el celular de Ramos en donde se hallaron más de 20 fotos fechadas en el 11 de marzo. En una de ellas, incluso, se lo ve a Tehuel.

Esas son algunas de las pruebas que llevaron a que la fiscala Guyot pidiera que los imputados continúen en prisión y se cambie la carátula a homicidio calificada por odio a la identidad de género.

Un pedido de justicia en todas partes

La pregunta de “¿Dónde está Tehuel?” se multiplicó en todo el país y tuvo el acompañamiento de organizaciones feministas, en particular las defensoras de los derechos LGBT.

El caso puntual de Tehuel, para Agustina Ponce, activista travesti de Asociación Mundo Igualitario (AMI) y exsubsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, marcó un hito en lo que respecta a la búsqueda de personas trans-travestis.

“Fue así por la organización. Principalmente de familiares y organizaciones transfeministas que visibilizaron esa desaparición como una desaparición en democracia signada profundamente por la variable de la vulnerabilidad, puesta en la identidad”, aclara. Ser trans travesti en esta sociedad, te vuelve per se vulnerable. Esto no es subjetivo. Es absolutamente objetivo teniendo en cuenta -como en el caso- que la identidad es una barrera para el acceso al empleo. Tehuel, un pibe sostén de familia, proveniente de sectores populares y con la variable de vulnerabilidad (por ser trans) salió a buscar una changa y no volvió más. Entonces, claramente que ese factor debe ser tenido en cuenta indefectiblemente por la justicia”.

Para Ponce la intervención de organismos estatales y la recompensa también marca la diferencia en lo que es la búsqueda de una persona trans travesti desaparecida.

La Justicia y los debates que faltan

Con respecto al papel de la justicia Ponce analiza que hubo un buen sistema de administración de justicia, a pesar de que el Poder Judicial da muestras de una clara ausencia de perspectiva de género.

“El Poder Judicial está absolutamente alejado de las realidades de los justiciables. Y más aún si se trata de vidas trans travestis. Con el impulso de Familiares y Amigues de Tehuel, liderada por Norma, mamá de Tehuel, y el Frente Orgullo y Lucha con el acompañamiento de los organismos antes mencionados fue que se logró que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 reviera su decisión y adelantara el inicio del Juicio a 2024”.

Agustina Ponce también refirió a los debates que aún faltan dar en la sociedad. “Me pregunto si las vidas trans travestis, importan. En términos de derechos, se ha logrado cierto reconocimiento desde la Ley de Identidad de Género, pasando por leyes provinciales, ordenanzas municipales, el decreto del DNI no binario, e incluso, la ley de cupo. Todo esto supondría avances en relación a si importan o no esas vidas, pero es notorio que estos avances no alcanzan. Se necesita seguir pensando desde el Estado programas y políticas para erradicar la violencia hacia las personas trans travestis. Violencias materiales y simbólicas que se producen y reproducen muchas veces por acción u omisión estatal”.

Otro debate fundamental, que destaca Ponce, tiene que ver con la violencia familiar y de vínculos sexo afectivo de las personas LGBT, en particular con las identidades travesti trans.

El pedido de justicia por Tehuel, que recorrió el país no fue aceptado en todas partes por igual. En 2022, la artista y activista LGBT, Pierina Nochetti fue acusada sin pruebas de haber pintado un mural en el contexto de una marcha donde se pedía la aparición con vida del joven. Nochetti debía enfrentar un juicio oral que por ahora está postergado.

El pedido por justicia no cesa

El viernes 8 de marzo Norma Nahuelcura la mamá de Tehuel marchó junto a otrxs activistxs para pedir por su hijo.

“Se van a cumplir tres años desde que ha desaparecido Tehuel y todavía no sabemos nada. Sé que hay dos detenidos y estamos esperando también el juicio. Quisiera decirles a los jueces que por lo menos se pongan la mano en el corazón y traten que este año sea el juicio. Queremos saber dónde está Tehuel y qué es lo que pasó con él”.