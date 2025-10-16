Ciro tiene 9 años y vive en Trujui, cerca del emprendimiento privado que ofrece casas sobre Ruta 23. Su madre, Silvina, trabajó cuatro años en el CIC La Bibiana, atendía en el servicio y área de discapacidad. Cobraba 75 mil pesos mensuales, ocho horas de trabajo, «beneficiaria de un plan social».

Hace dos años la vida familiar cambió. La medicina detecta una alteración cerebral en la humanidad temprana de Ciro. Aquellas historias que Silvina veía en el centro de salud adquiría una realidad próxima, única, propia. Para una intervención necesaria recorrió el espinel estatal sin obtener respuestas porque lo «que necesita su niño «es ortopédico» y allí el Estado no llega.



Con ayuda de una fundación, promoviendo rifas, acción y solidaridad, la familia logró juntar dinero y afrontar la intervención quirúrgica el año pasado.



El próximo mes Ciro volverá a quirófano pero hoy necesita urgente de valvas ortopédicas que le permitirían caminar correctamente sin dañar sus rodillas. El costo es de 800 mil pesos, una fortuna para la familia que es numerosa, con un ingreso que depende de las changas.

ALIAS: Silbym.uala

TITULAR: Silvina Andrea López



Quien quiera oir que oiga a Silvina, la madre que lucha por su hijo: