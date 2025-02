Víctimas de la inseguridad, abandonados, se encomiendan a Dios

Barrio Luján se encuentra a poca distancia de una bandera que el gobierno local hace flamear: el Parque Industrial Moreno II.

Barrio Luján está a metros de una cava consolidada, en proceso de recuperación del suelo y que limita con el cementerio de chatarra o depósito policial judicial.

Barrio Luján es parte de la cartografía social de Cuartel V, integra el fenómeno de explosión demográfica que ahora impone algo de maquillaje, un poco de urbanización. Mujeres y hombres se congregan sobre la calle Luis de Tejeda al 4500. Asumen el compromiso de exigir ser vistos, reconocidos /as como habitantes de este municipio. Ellos /as son blanco fácil de la inseguridad que gobierna los territorios, casos que ocurren a diario y que no ingresan en estadística de la Comisaría de Cuartel V porque allí no se asienta nada; porque en la dependencia de la Bonaerense no saben ni contestan. Ese modo conduce a sucesos donde los /as ciudadanos /as «queman un bunker de droga» porque es la única salida para frenar los asaltos.

Vecinos /as del Barrio Luján tienen en claro que de ellos /as depende la subsistencia pero están lejos de renunciar a vivir dignamente, con asfalto, alumbrado público, acceso al transporte público, escuelas seguras, sin temor a perder la vida cuando a la madrugada salen a ganarse el pan.