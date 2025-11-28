Villarruel vs Bullrich, primer round

La jura de los senadores /as electas contó con un acting de la ex Ministra de Seguridad de la Nación. La «halcona» Patricia Bullrich pidió que le «abrieran el micrófono» y así cuestionar una autorización de la Presidencia para con una legisladora que obtuvo la aprobación de ser acompañada por «nueve familiares» para su jura.



Victoria Villarruel, presidiendo la sesión, rechazó la intempestiva exigencia de la flamante senadora. Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no respetaron un gran número de los flamantes senadores.



Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer los jefe de bloque habían acordado no dar discursos. Levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia. La foto de HOY anticipa la serie que tendrá emisión y repercusión en las redes.