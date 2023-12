«Volverán las cacerolas porque el ajuste es brutal y cuando el hambre golpea nada lo puede parar»

Antes de la designación de Losteau como Presidente de la UCR; previo al acto convocado por el Comité de Distrito para homenajear a Raúl Alfonsín, un hombre de pura cepa radical adelanta su análisis sobre los primeros pasos de Milei Presidente y el paquete de el Ministro de Economía Nicolás Caputo.

Fiel a su estilo, Joaquín Nogueira no se aparta de lo que es y significa la República. La improvisación de Caputo para explicar el paquete de diez medidas no se pudo ocultar en un video editado. La mano dura de Bullrich y el papel del Congreso de la Nación.

Nogueira entiende la política y las consecuencias cuando desaparecen los frenos: «Creo que es una situación muy grave, se ha producido un ajuste brutal en todo lo que son los elementos de primera necesidad, esto quiere decir que un kilo de carne ahora cuesta 12 mil pesos; un kilo de yerba unos 6 mil pesos. Un ajuste de guerra que además tiene el protocolo de Bullrich al que califico, sin ser violento, como algo temerario porque en la República no existe la posibilidad de amenazar, o el que las hace las paga, eso era en el gobierno de Videla. Como es que el que corta la calle va preso, eso no encuadra en la República. Creo que lo de Bullrich no tiene pies ni cabeza. Realmente un ajuste como esto necesita discusión y explicación a la sociedad y a los representantes del pueblo que es el Congreso, no se puede hacer unilateralmente. Ahora es un gobierno que se maneja como si lo hubieran puesto por decreto porque resuelve unilateralmente y deja todas las demás instituciones fuera de la resolución con lo cual, el apoyo es difícil. Todavía la gente no se dio cuenta del ajuste brutal que ha sucedido, cuando se dé cuenta va a recurrir a los que fueron sus representantes muchos de ellos están desarticulados. Volverán las cacerolas porque cuando hay hambre nada lo puede parar».

