«A mi padre que es chatarrero le armaron una causa, yo vi lo que hizo la policía»



Noelia afronta la decisión de exponerse, hablar, compartir y denunciar el procedimiento de la policía en Lomas de Moreno.



En el día de los Reyes Magos, la joven asegura que «los efectivos le plantaron bolsitas de cocaína a su padre y a su hermano». Desde el pasado 6 de enero, Augusto Esteban Eichhorn y Oscar Ismael Eichhorn, quedaron privados de la libertad y son acusados de graves delitos vinculados a las drogas.



Noelia es quien enfrenta el «armado de la causa» porque fue testigo del largo procedimiento. Lejos de desconocer la historia de su padre, Augusto, y el largo derrotero de consumo de su hermano Oscar, la joven mujer describe el trabajo de ambos en el duro oficio de «juntar las chatarras», un modo de supervivencia que no los convierte en jefe y/ o soldado «narco».



Dispuesta a luchar por la «inocencia de su familia», desafiando el silencio y miedo que recorre el barrio; enfrentando a la policía, Noelia relata el modus operandi de las fuerzas de seguridad, los auxiliares de la justicia, quienes pueden armar – desarmar mucho más que expedientes… gobiernan las zonas que no son liberadas.



