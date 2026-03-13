«Antes de hacer piletas con olas y museos con el Fondo Educativo porque no arreglan todas las escuelas»



Hernán Pustilnik, funcionario provincial, hombre de la educación pública y cuadro dirigencial del Movimiento Derecho al Futuro, inicia la entrevista contando la experiencia de estos primeros días del ciclo lectivo 2026: «Mis hijos van a la escuela pública pero no pudieron arrancar las clases, tanto en Primaria como Secundaria porque no había luz, hablo del Mariano Moreno. Hoy ya pudieron resolverlo, pero hay varias escuelas con problemas edilicios. Era impensado llegar a ocho años después de la explosión de la Escuela N° 49, donde murieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que haya escuelas que no estén arregladas en su totalidad«.



Si los edificios no garantizan lo básico, agua, electricidad y gas, no caben preguntas a la generación que hoy gobierna el distrito, hija del Morenazo: ¿por qué las escuelas no son prioridad? ¿Cómo pasaron de exigir respeto y memoria a luchar por los parches y su normalización? ¿Por qué los sindicatos no PIDEN que se use el Fondo Educativo de forma urgente y prioritaria? ¿No es hora de relanzar un Comité de Seguimiento que permita saber, conocer y transparentar el uso del dinero público?



Pustilnik recoge el guante y cuestiona el uso que el gobierno de Mariel Fernández le da al Fondo Educativo. Primero poner en condiciones dignas, seguras y confortables todos los servicios educativos, luego construir museos, consejo escolar (en una tierra no usurpada), dirección de juventudes, sede universitaria de arte, espectáculos y, probablemente, cubrir gastos corrientes con fondos afectados (informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires)



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



