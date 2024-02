Araceli Bellota con CFK… la historia sigue viva

La ex Presidenta del HCD, actual concejala de Unión por la Patria mantuvo ayer un encuentro muy emotivo con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Araceli Bellota le entregó el primer ejemplar de su nuevo libro «Perón, una biografía del Siglo XXI».

Así lo escribió la escritora e intelectual en sus redes sociales:

Le entregué a Cristina mi nuevo libro «Perón, una biografía del siglo XXI».

El primer ejemplar fue para ella. Me recibió en el Instituto Patria, que es su casa y también la mía.

Una enorme alegría volver a verla. Gracias Cristina!

Acompañó a Bellota otro funcionario que tiene vínculo directo en el Patria, figura clave en el desarrollo, ejecución y proyecto de MF. Vicente Linares, Secretario de Comunicación, compartió en sus redes el momento junto a CFK.

En las dos últimas semanas se fortaleció un vínculo muy trabajado entre la líder política de Moreno y la ex Presidenta de la Nación. El 24 de enero, día del primer paro nacional contra el modelo de Javier Milei, la Capitana de Moreno fue recibida en el Patria por CFK, que hizo su reaparición después de un largo tiempo.

Ayer, 6 de enero, es la legisladora local Araceli Bellota quien es recibida en el Instituto, que es su casa, por CFK.

Hubo una reunión que no tuvo fotos ni redes sociales pero de enorme significado político. El 23 de enero llegó a la casa del Partido Justicialista Máximo Kirchner, Presidente del PJ bonaerense y actual diputado nacional. Fue recibido por Mariel Fernández, parte de su gabinete y otros /as funcionarios /as invitados a «exponer, charlar y analizar la situación política nacional», sopesando cuestiones a «resolver» en la interna que muestra color – temperatura a nivel provincial y que tiene algunas correas de transmisión… nada que se escape al mapa de calor que registra MF.