Asume Claudia Asseff un cargo nacional vestida de violeta

Hoy a las 11 horas la histórica dirigente, concejala mandato cumplido, tomará la responsabilidad de conducir la Dirección Nacional de Migraciones Regional Moreno, un enorme desafío y tal vez un reconocimiento a Claudia Asseff por parte del líder indiscutido de La Libertad Avanza en Moreno, hablamos de Ramón Vera Chávez, actual diputado provincial, de excelente vínculo con Sebastián Pareja.

En el día de ayer se celebró en un local de Moreno Centro una reunión de trabajo y planificación convocada y presidida por el líder. Allí fue la propia Claudia Asseff quien anunció que hoy a las 11 horas asume la Dirección de Migraciones. Antes de ello, Vera Chávez recordó que la persona que lo convoca a la arena política fue precisamente Claudia en el año 2009. Casi una década y media después los roles cambiaron, y el nuevo armado va buscando figuras más que partidos.

En la mesa principal estuvieron todos los funcionarios nacionales que responden Vera Chávez, también concejales /as, consejeros /as escolares, destacándose en ese «escenario» la presencia de Carlos Lana. Otra presencia particular: Carla Santa María, consejera escolar conducida por Leo Cóppola (PRO), la única que aceptó trabajar en el nuevo edificio del Consejo Escolar. El armado de propuestas, ofertas electorales tiene fecha: mediados de julio.



Aquí hay un enorme detalle: en el día de ayer toda la estructura de La Libertad Avanza, incluido allí Carlos Lana, presentó en la justicia una denuncia penal contra la Intendenta Mariel Fernández por el emblemático caso ESPUNM. Ampliaremos.