Axel llamó a los /as Jefes /as comunales: la plata no alcanza, el problema es Milei



Si la Nación debe BILLONES a la Provincia más grande del país, el efecto contrario al derrame golpea las arcas kicillofistas y el efecto aterriza en los municipios. El ajuste viene para quedarse en el inicio de la larga campaña electoral porque habrá desdoblamiento en Provincia y algunos creen que Nación querrá adelantar la Ejecutiva en la que Milei buscará la reelección.



El jueves 26 de marzo en el Salón Dorado de la gobernación la mayoría de los /as Intendentes /as de la Provincia de Buenos Aires dirán presente. El cónclave lleva el título de “Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios”.



La convocatoria se produce en medio de las dificultades económicas que atraviesan a la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense le reclama a Nación más de 22 billones de pesos en concepto de deudas por fondos coparticipables y freno de obra pública.



Con la propia, Kicillof intenta sostener el Estado presente con caída en la recaudación, hecho que reproduce una menor coparticipación a distribuir en los municipios que miran la billetera para cubrir gastos corrientes. Seguramente el Honorable Tribunal de Cuentas opte por amortiguar las multas (o ponerlas bajo largo estudio) por el uso indebido de fondos afectados.