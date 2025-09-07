ELECCIONES 2025 –

La joven que encabeza la propuesta de La Libertad Avanza en Moreno concurrió a la escuela asignada y colocó su voto en la urna. Rocío Maita subió a sus redes un video muy breve pero conciso, fácil de entender el eje por donde transita la elección: «Vine a cumplir con mi deber ciudadano de votar porque la democracia se construye con participación y compromiso, cada voto cuenta y cada voz importa«, cerró el mensaje la primer candidata a concejala de LLA.