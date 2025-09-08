Carta abierta de un candidato, de un trabajador morenense

Por Hugo Romero /



Aceptamos el desafío de ser candidatos a concejales en la lista 2024, SOMOS Buenos Aires, con poco tiempo para el armado y sin recursos. SOMOS trabajadores en el sector privado, lo subrayo porque militamos luego de nuestros horarios de empleo, en días de descanso o jornadas de franco, en mi caso por ser colectivero durante casi 30 años, muy cerca de jubilarme.



Asumimos participar desde la convicción, con el único interés de revertir la bancarrota social, económica, moral, la resignación, para convertir esta frustración que vivimos actualmente en acción política, viendo y viviendo la dura realidad de nuestros vecinos morenenses.



Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que me acompañaron en esta cruzada, a mi equipo de jóvenes que siempre viene trabajando codo a codo desde hace tiempo y renovándose constantemente; a los que se acercaron y votaron por la opción que presentamos; a los numerosos fiscales que se sumaron a esta patriada cubriendo todas las escuelas del distrito que dieron su tiempo dejando sus familias; a los distintos partidos políticos que integramos SOMOS Buenos Aires.



No puedo olvidarme de compartir con ustedes el apoyo incondicional de mi familia, mi señora e hijos, el de mi padre que con sus más de 80 años sigue siendo ejemplo en todo.



Este es un camino que empezamos a recorrer juntos, con grandes desafíos y lo seguiremos haciendo, por nuestra querida Patria chica Moreno y por Argentina.



MUCHAS GRACIAS POR TODO!!!