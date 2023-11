Cavas oficiales de basura: «Es un oportunismo político de Cambiemos, desconocen que hubo que hacer un pozo porque el CEAMSE estuvo cerrado por unos días»

«Al orden del día la chicana política y el oportunismo ante una elección de parte de la oposición». De ese modo inició el concejal del Movimiento Evita en Unión por la Patria Gonzalo Galeano la respuesta a la situación de las cavas oficiales a metros de la UPA 12 y el Hospital Modular en Cuartel V. Su crítica en la sesión del jueves pasado fue dirigida a la concejal Gisele Agostinelli que mocionó la concurrencia de las secretarias de Salud y Medio Ambiente y de Obras Públicas para que brinden detalles de una situación gravísima.

Galeano expresó que «a veces el CEAMSE cierra, a veces no abre sus puertas, se puede romper una máquina, se puede romper un camión, así y todo hay empleados municipales de Higiene que están en Cuartel V que son afines a Cambiemos, a la Libertad Avanza, que están ahí adentro, que no son apuntados, que no son corridos. El solo hecho de no conocer que hay un pozo, que una máquina por un día tuvo que hacer algo en el medio para poder trabajar porque el CEAMSE estuvo cerrado unos días, usar fotos viejas. Que esos mismos empleados hagan o no política fuera del horario de trabajo no nos interesa, pero sí la oportunidad política está al orden del día. Invito a todos los concejales a recorrer el lugar porque si no nos quedamos con una imagen del medio que fue rápidamente utilizada por el oportunismo político. Por eso invito a todos los concejales para que salgan de la comodidad de nuestra banca y de Moreno Centro y que vayamos a Cuartel V, recorrer el lugar y ver como están trabajando en vez de venir acá e invitar a las dos secretarias. Pero lo más bueno es estar acá ante las cámaras con el dedo acusador tirar para tener un minuto de Instagram. Se quedan en la comodidad, el desconocer que una retro oruga trabaja de esa manera en vez de una pala frontal que ese día estuvo rota. Yo hago la moción de invitar a todos los concejales a recorrer Cuartel V. A uno le parece raro que la oposición y el periodista que estuvo atrás de lo mediático desconocer lo que fue ese día, que fue un colapso, que está plasmado en la entrada al CEAMSE porque estuvo cerrado».

La última vez que el relleno sanitario III (CEAMSE) cerró sus puertas provocando un colapso sucedió el 6 de noviembre de 2017, gestión Macri. Es importante advertir este punto porque un cierre provoca un impacto evidente e inocultable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ante la afirmación de Galeano tomamos el dato pero no encontramos en ningún sitio oficial, tampoco informativo, que de cuenta del cierre del CEAMSE en algún día del último año.

En segundo orden (o primero), si hubiese ocurrido lo que explicó el legislador, ¿por qué se abrió uno o varios pozos, sin ningún tipo de impermeabilización del suelo, para arrojar la basura?

Tercero: las fotos que este medio publicó en el informe tienen como objeto el advertir un gravísimo daño ambiental de largo tiempo y alcance, razón por la cual etiquetamos noviembre de 2022, pasando por los meses hasta junio de 2023 y noviembre de 2023:

Si es importante y de valor el planteo y propuesta del concejal Galeano de recorrer, ver, visitar que tiene el lugar. La foto aérea tomada por Desalambrar corresponde al 14 de noviembre de 2023:

Desde el 21 de septiembre el distrito de Moreno cuenta con una planta de transferencia de basura que precisamente SIRVE, en otras cosas, para evitar acciones ilegales, irregulares, no contempladas en la Constitución Nacional y leyes vigentes. De allí la importancia de saber, por parte de la gestión municipal, por qué no funciona a pesar de haber sido inaugurada.