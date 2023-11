Cavas oficiales de basura: «Que concurran las secretarias de Ambiente y Obras Públicas a explicar qué sucede en Cuartel V»

Ocurrió el jueves en la primer sesión ordinaria del mes de noviembre. Trabajo dominado por una larga agenda que estuvo atravesada por la elección Presidencial, la batalla Massa – Milei. En el cierre la concejala Gisele Agostinelli (ex candidata a Intendenta de Juntos por el Cambio), plantea una moción tras el informe periodístico de Desalambrar que advierte de un grave pasivo ambiental a un poco más de cincuenta metros de la UPA 12 y el Hospital Modular en Cuartel V:

Las palabras que fundaron la moción de Agostinelli: «Un medio periodístico denunció el ingreso de camiones recolectores al Obrador municipal de Cuartel V arrojando residuos de la recolección domiciliaria. Como suele decirse, si hay un delito debe ser denunciado pero creo que primero están las instancias para saber que sucede realmente, por lo cual mi moción, y sobre todo porque este cuerpo votó una ley de Humedales, ha tenido un gran debate sobre GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), a lo largo de la gestión se trataron muchos temas en relación al medio Ambiente y la denuncia que se hace es muy grave y no creo que esté fuera del conocimiento del gobierno y del Poder Ejecutivo porque es algo que está sucediendo en un lugar municipal. Es importante para los vecinos /as de Cuartel V que se sepa si hay o no un tratamiento, dar claridad a esta situación. Por eso solicitó al cuerpo que me acompañe en la citación para la Secretaria de Obras Públicas (María Giménez) y de Salud y Medio Ambiente (Analia Cabaña) a que concurran a la Comisión de Medio Ambiente de este Concejo Deliberante a que nos informen qué está sucediendo en el lugar».

Desde el oficialismo Gonzalo Galeano acusó de oportunismo político la propuesta de Agostinelli quien en la segunda intervención y como respuesta manifestó que «aceptaba concurrir al Obrador de Cuartel incluyendo que la reunión de la Comisión de Medio Ambiente se haga esta semana en ese lugar».

En ese instante de la tarde y la sesión, el concejal Mirko García advirtió a la presidencia (en ese momento a cargo de Josefina Díaz Ciarlo) que había 13 concejales /as presentes lo que impedía cualquier votación. Agostinelli buscó seguir con el uso de la palabra pero la salida de otro legislador dejó sin quórum a la sesión… que terminó de esa manera.