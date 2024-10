CFK al PJ: «El problema del pueblo no se resuelve con una cuestión de género»

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que no se baja de la intención de ser el Presidente del PJ en respuesta al operativo AMBA – La Cámpora que postula a Cristina Fernández de Kirchner para que por primera vez en la historia una mujer presida el justicialismo nacional.



«Bien por la cuestión de género pero el problema de la realidad que hoy padece la mayoría de los argentinos no se soluciona por una cuestión de género» declara Antonio Castillo, dirigente de Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), como forma directa de exponer un posicionamiento crítico al movimiento político que recalcula la interna o sub grieta que hay entre las huestes de Kicillof y La Cámpora. Es en ese preciso punto donde Castillo hace base y postula una idea: Kicillof no es la figura que el sistema necesita como alternativa de poder porque el actual gobernador enfrenta esa arquitectura, en otras palabras, no ofrece garantías al establishment, «Cristina Fernández de Kirchner si es garantía«, expresa el líder de OLP.

«Creo que todos están fijando posición a nivel individual o sectorial y ¿dónde está el pueblo? La pelea por el partido es una cuestión entre dirigentes y esto parece que lleva a repetir los errores del pasado y no resuelve los problemas que tiene la sociedad«:





Nota completa en Desalambrar Tv: