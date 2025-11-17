«Cobramos sueldos de miseria pero si no fuera por los enfermeros la salud de Moreno sería un caos»

Carlos Toledo reemplazó a Erica Seitler. Salió del HCD una trabajadora de la educación pública e ingresó un enfermero municipal. El concejal del MST se refiere a la vida de quienes prestan servicio público, hombres y mujeres que llegan al día 10 de cada mes; que se endeudan para subsistir, que desde hace cinco años son la variable de ajuste del exitoso modelo local.



La paritaria municipal se puso en el freezer porque «la recaudación no crece», hay que llegar a fin de año, informan en off dos fuentes oficiales.



En la sesión del jueves pasado, Toledo se dirigió a la Presidencia del cuerpo a cargo del «SUCESOR» Emmanuel Fernández y preguntó: «A usted le parece que un enfermero profesional, con un posgrado en salud y más de 15 años de antiguedad no llegue a ganar 800 mil pesos; o que una trabajadora administrativa con 10 años de antiguedad perciba 560 mil pesos».



Si trazamos líneas o copiamos lo que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante octubre de 2025 el costo de la canasta básica total (CBT) —que determina el umbral de pobreza— alcanzó los $1.276.649 para un hogar tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires. En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se ubicó en 572.488 pesos.



Mientras los haberes se paguen el último día de cada mes y en una sola cuota, la tribuna marielista podrá gritar Nunca Se Hizo Tanto.



Toledo habla con Desalambrar del padecimiento de los /as trabajadores /as municipales y con firmeza «denuncia la precarización laboral, situaciones en materia de salud que están cruzando la legalidad» y una sentencia que debería abrir el debate: «Si no fuera por los enfermeros /as municipales el sistema de salud de Moreno sería un caos. Antes se hacían operativos de verdad en los barrios como una política preventiva, desde que llegó Mariel a la Intendencia colocan carpas para hacer propaganda».



