Combustibles: En Moreno aumentarán las naftas y el gas porque se creó una Nueva Tasa

El Departamento Ejecutivo envió un paquete de nuevas medidas que intentan combatir el desfinanciamiento nacional. Las Ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria 2024 tendrán en lo inmediato nuevos hechos imponibles. El más directo y relevante, en materia de recaudación, está denominado Tasa por Servicios de Protección Ambiental, un nombre que se desmarca de las polémica e inconstitucional Tasa Vial que cobran desde hace tiempo otros municipios. Hace instantes el bloque de Unión por la Patria que cuenta con mayoría parlamentaria y el voto cantado de mayores contribuyentes, aprobó el «inteligente instrumento» de cobrar un 2,5 por ciento por cada litro de nafta, y el 2 por ciento por cada metro cúbico de gas.

En palabras del miembro informante del oficialismo, Lucas Franco, el tributo debería ser absorbido por el dueño de cada estación de servicio porque los valores que ofrecen las pizarras morenenses son más caras que los precios de los mismos productos en municipios vecinos.

Para la oposición se trata de tasa o impuesto que lo pagarán los /as vecinos /as de Moreno que carguen combustible porque las empresas no están obligadas a absorber los porcentajes.

En cualquier caso de análisis no fue explicitado en el recinto de sesiones de qué modo, forma, objetivo y metas, la recaudado permitirá mejores políticas ambientales que enfrenten el CAMBIO CLIMÁTICO o el EFECTO INVERNADERO.

Ampliaremos.