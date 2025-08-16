Con el sueldo que paga Kicillof los docentes no llegamos a fin de mes



Trabajador de la educación pública que, con el recibo de sueldo en la mano, demuestra que transitar lo cotidiano es un peregrinar angustiante. Llegar a fin de mes solo huele a utopía. Marcelo percibe menos de 500 mil pesos mensuales, trabaja de lunes a viernes. El ingreso cubre dos semanas.



«La urgencia impone sacar galeras donde no hay conejos. Trabajadores se suman a plataformas como DiDi; compañeras venden ollas, indumentaria, porque la realidad es que no llegamos a fin de mes, pero nos dicen que Kicillof propone otra música pero es un engranaje más en la cadena de ajuste», denuncia Marcelo la política del hombre que arma un escudo para frenar a Milei.



De las penurias de vivir con el actual sueldo del Estado a las críticas que apuntan al modelo local en uso del Fondo Educativo, la candidatura de Cyntia Muñoz, las obras para los propios y el diseño marielista del poder.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: