«Con humildad, autocrítica y creatividad debemos construir la política para interpelar a aquellos /as que votaron otro modelo político»

El posicionamiento del Poder Comunitario como propuesta política con rango electoral tiene su aparición en las PASO de agosto 2023. Obtiene el tercer lugar en la interna de Unión por la Patria que ganó con mucha comodidad Mariel Fernández.

Desde ese momento ofreció las herramientas y/o propuestas al gobierno local pero la puerta sigue cerrada. Observando, sin necesidad de artefactos accesorios, el segundo mandato de La Capitana de Moreno ratifica la centralidad de su figura y la del Movimiento Evita en el armado del gabinete.

La Dra. Anahí Sanchetta, ex precandidata a concejala por el Poder Comunitario en UP, admite que «sigue impactada por el triunfo de Milei y su propuesta de acción ejecutiva», Tiene la convicción que la construcción para enfrentar un plan que aniquila derechos constitucionales y humanos «no puede repetir fórmulas impuestas en nombre de la unidad deseada». Así lo sintetiza: «En principio lo que hay que hacer es tener humildad y escuchar. Como militante tenemos que construir desde la diversidad, aceptar los errores que se pueden haber cometido, tener autocrítica y desde ahí construir políticas que pueden interpelar desde la creatividad a los vecinos /as que votaron otro modelo político».

Entrevista completa con Anahí Sanchetta en Desalambrar Tv: