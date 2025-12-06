Concejo Deliberante y la jura: la Fuerza de Mariel y el bloque de Ramón Vera Chávez



Acto institucional que consagra a los elegidos /as el pasado mes de septiembre. Como se presumía, dos grandes figuras del Departamento Ejecutivo, el 1 y 2 de la lista, tomaron licencia sin jurar. Hablamos de Marcela Díaz, que continúa como Secretaria Privada y el inextinguible Alberto «Beto» Conca, hombre Ejecutivo. La que si ingresa a la arena legislativa es Gisele «Yiyo» Coronel, quien deja la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidades.



De las ocho bancas obtenidas por el oficialismo, solo tres son nuevas caras en el ecosistema del marielismo legislativo: Gisele Coronel, Jonatan Dimitroff y el gran Julio «El Indio» Arturi. Cuatro reelecciones: Noemí Aguilera (Jefa de Bloque), Marisol «La Cámpora» Gallardo; el «Caballero Inoxidable» Gastón Fraga y Beto «Pueblo» Fraiz de la Hugo del Carril. Para completar el elenco, la figura del Sur, Lorena Alderete de la 29 de Mayo conducida por Juan Ruedy.



En cinco años de mandato y conducción, Mariel impuso el sello del Movimiento Evita en el Concejo Deliberante.



Los /as representantes de la lista de Mariel en Fuerza Patria, tomaron juramento a metros de La Capitana de Moreno que participó de la ceremonia. Extendieron sus manos para declarar los compromisos extendidos a vecinos /as; a la militancia, a la conducción de Mariel; a Dios y la patria:







La Libertad Avanza, la única estructura de oposición que no solo permanece en el HCD sino que aumenta su representación, movió a una pieza titular en un bloque de ocho manos propias, de mínima.



Hoy juraron Rocío Maita, cabeza de lista, Cristian Aguilar – hijo de un histórico trabajador municipal peronista -, Brenda Martínez, estudiante de educación inicial; pidió licencia Sergio Solís (continúa en ANSES), ingresó Luis Cisnero, trabajador municipal quien juró por su cuñada Irma, asesinada en Mariano Acosta, crimen que sigue impune, por la palabra y lealtad de Ramón Vera».







