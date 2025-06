Condena a Cristina: «No tenemos nada que festejar porque estamos ante uno de los mayores fracasos»

Mabel Kuczma preside el Comité de la UCR Moreno. Mujer de larga militancia política, defensora de las instituciones y la República, ha manifestado su distancia con el modelo libertario y su rechazo al kirchnerismo.



La condena a prisión domiciliaria de la ex Presidenta de la Nación presenta una arista que Kuczma la desarrolla claramente: «Como radicales tenemos un partido histórico, que analizamos y nos reunimos para hablar, somos concientes que esto es grave para la gente. Ellos tienen una conducta de liderazgo, hay alguien que los dirige, pero lo grave no es que ella (Cristina) salga al balcón, que salude y baile sino que nos defraudó, a quienes la votaron y a quienes no la eligieron. Puede que no me guste determinado candidato, de hecho hace mucho que no somos gobierno, pero de ahí que ese funcionario, con la responsabilidad, nivel y categoría que tuvo esta persona, termina siendo juzgada y dudada su conducta moral es el verdadero problema. No tenemos nada que festejar porque estamos ante uno de los mayores fracasos».

