Consejo Escolar y los huecos de la desidia

En una esquina del aula queda acumulado todo el material porque hay una política. Obsérvese que las mesas, sillas, un tacho azul perfectamente ubicado, resguardan afiches, libros, carpetas, pero además constituyen una acción preventiva. Si el FALSO TECHO cae lo contendrá ese módulo creativo, estando los /as alumnos, trabajadores /as adentro porque hay que decirlo, «en esa condición estructural, peligrosa e indigna» las clases no se suspenden. Incluso se imparte conocimiento cuando el camión atmosférico desagota los pozos y el olor a mierda impregna los salones.

Escuelas dignas, seguras y habitables, puntos innegociables, exigencia al Estado, amor por lo público, defensa de la vida y los derechos. Obsérvese que en agosto de 2024 no se aplica ni un parche. El hueco en altura lleva un par de meses. Por supuesto que están realizados los reclamos al resolutivo Consejo Escolar.

En ese salón al que se obliga dar clases hay un pañuelo presente. La memoria no olvida.