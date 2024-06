Cada sesión legislativa con aroma a tierra levanta la bandera del concejal Demian Martínez Naya, JxC, para reiterar su propuesta de «devolver la tierra a la ESPUNM o que el Municipio ceda esa tierra en lugar de construir oficinas administrativas para los /as consejeros /as escolares». Para el gobierno local es un tema cerrado, innegociable, resta conocer el desenlace judicial.

Naya analiza los movimientos internos con las figuras del PRO, regreso de Macri y Patricia Bullrich como halcona libertaria: «Patricia no se fue del PRO sigue siendo parte, pero claramente tiene la intención de fusionar el espacio con La Libertad Avanza, en acuerdo con Diego Valenzuela (Intendente de Tres de Febrero) en la Provincia de Buenos Aires, algo en lo que la mayoría del PRO no coincide, por el momento. El regreso de Mauricio (Macri) es volver a nuestros orígenes, nuestras bases, y estamos muy contentos aquellos que iniciamos, crecimos e hicimos nuestra carrera política en el PRO. Necesitábamos volver al origen luego de haber sido bastardeados, quizá por la influencia de Horacio Rodríguez Larreta y su acuerdo con Lousteau, lo que hizo perder de vista nuestra visión original, el PRO es un partido liberal de origen; las ideas liberales que hoy manifiesta Milei eran malas palabras hace veinte años atrás cuando nosotros las planteábamos, y así fuimos formando una juventud con otra cabeza que se volcó contundentemente en votar al Presidente que tenemos ahora, con el 56 por ciento de los votos».

Entonces aprobás los primeros seis meses de gestión de Javier Milei

Creo que la gestión de Milei es sobresaliente en materia económica. Creo que en otros aspectos se podría perfeccionar más, incluso creo que le falta designar en cargos a gente con experiencia y que comparta el rumbo del gobierno. También veo una oposición extrañamente unida, allí está el radicalismo, y eso se corrobora que en seis meses de gestión el Congreso no le votó ninguna ley al Presidente Milei; los argentinos tomamos un cambio de rumbo y el Congreso lo único que hace es trabar el progreso; por qué traban la Ley Bases aún cuando la economía comienza a mostrar mejorías; baja la inflación…

Se desploma el consumo

La caía del consumo es algo natural cuando vos empezás a absorber los pesos, pero además con una inflación reprimida esos precios no rebotan. Aparecen datos de mejora de salarios respecto a la inflación, y no me refiero a los sueldos municipales que son la variable de ajuste del gobierno de Mariel Fernández, pagando salarios de indigencia y se hace llamar nacional y popular.