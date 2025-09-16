Cristina a Milei: «Estás a tiempo, largá los libritos de la Escuela Austríaca»

El tono del Presidente o la voz de un león domado. Cadena nacional de Milei escoltado por dos granaderos. Anuncio del Presupuesto 2026 y rezo a las fuerzas propias para que no sigan explotando bombas, audios o videos. En su domicilio de San José 1111, CFK apuntó minuciosamente lo describe como modelo continuidad fracaso macrista. Utiliza la red social X y expone sus argumentos:



«Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale! ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?… Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!



Luego insiste en el plan económico a quien llama «bomba que puede escuchar el tic tac desde San José 1111».



Tiene algo muy interesante el posteo de CFK, una señal institucionalista, respeto democrático y republicano. Le dice al Presidente Milei, luego del discurso de lunes por la noche en cadena nacional: «Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo… Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo».