Cristina Kirchner llama a la militancia peronista a organizarse y reafirma: «Vamos a volver»

La ex presidenta Cristina Kirchner instó hoy a la militancia peronista a “organizarse” de cara a las próximas elecciones y reafirmó la consigna “Vamos a volver”. Este llamado fue realizado a través de un mensaje grabado dirigido a los manifestantes reunidos en Plaza de Mayo.

En su mensaje, Fernández de Kirchner expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo y destacó el cántico “Vamos a volver” como símbolo de una voluntad colectiva para recuperar un país donde los niños puedan alimentarse adecuadamente, acceder a libros y computadoras en las escuelas, y los trabajadores puedan llegar a fin de mes y ahorrar para sus proyectos personales.

La ex mandataria se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1111 y afirmó estar “firme y tranquila”, aunque lamentó la prohibición judicial de salir al balcón, calificando la medida como un “cachivache”.

Además, advirtió que “este modelo sabe que se cae”, motivo por el cual está presa y no pudo participar en las elecciones legislativas. Subrayó que, aunque puedan encarcelarla a ella, no podrán encerrar a todo el pueblo argentino y llamó a la organización y a la acción colectiva para clarificar el rumbo.

Reafirmó que el peronismo defenderá la democracia con las mismas herramientas con las que la construyeron y aseguró que acompañará el movimiento desde cualquier trinchera que le toque.

“Vamos a volver con más sabiduría, unidad y fuerza, y desde donde me toque estar, estaré ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos no tienen: pueblo, memoria, historia y patria”, concluyó la ex presidenta.

Tras el mensaje grabado, Cristina Kirchner se comunicó en vivo para agradecer la convocatoria que, según los organizadores, reunió a un millón de personas provenientes de todo el país.

La movilización reunió manifestantes de diversas organizaciones sociales, gremiales y políticas bajo la consigna “Argentina con Cristina”, en repudio a la condena de 6 años de prisión por la causa Vialidad.



