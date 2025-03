«Cristina no es nuestra enemiga pero el futuro es con Axel»

Victoria Luján es la Patria es el Otro, espacio previo al continente partidario bautizado como Movimiento Derecho al Futuro. La dirigenta escribió en sus redes una declaración que, apelando a la música y memoria colectiva, sitúa a Axel Kicillof como «el amor después del amor», música del sentimiento que abrigó hacia CFK y que ahora se relanza con otros /as.

Luego de hablar sobre la inseguridad y las muertes en la Provincia de Buenos Aires, la entrevista fue al núcleo de la propuesta que busca conocer cómo construye y se diferencia el Movimiento Derecho al Futuro del otro espacio el Partido Justicialista que dirige Cristina a nivel nacional y Máximo Kirchner en la Provincia.



La respuesta de Luján ayuda a entender las diferencias internas: «Cuando se hace el lanzamiento miré reacciones de compañeros /as del espacio peronista, kirchnerista, nacional y popular, quienes decían que Axel lanzó (el movimiento) para romper el espacio. Los que salen a decir eso no se dieron cuenta que acá estaba todo roto, pero además a Axel le vienen pegando hace rato. Además, quienes estamos en el territorio, abajo como dicen. hace tiempo que no tenemos unidad con compañeros /as peronistas, porque está todo roto hace rato, con el nombre que le quieran poner»



En una referencia directa al modelo local del «marielismo», Victoria Luján aseguró: «Me puse a disposición para construir porque lo que está enfrente a nivel nacional es nefasto, pero me di cuenta que no puedo estar en lugares que tienen prácticas muy parecidas a las de Milei»



Entrevista completa en Desalambrar Tv: