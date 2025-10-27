Desalambrar

domingo, 26 de octubre de 2025

Cristina salió al balcón y bailó

domingo, 26 de octubre de 2025 2 min de lectura

ELECCIONES 2025 –

Cristina Fernández de Kirchner bailando es un mensaje más que la puesta en escena.


La expresidenta saludó a la militancia que se concentró desde muy temprano. Luego bailó durante varios minutos justo cuando las proyecciones daban una derrota electoral de todo el peronismo. Puede que la «danza» haya sido un mensaje de actualización al desdoblamiento electoral en la Provincia que ella nunca compartió.


Aporta a la hipótesis un claro posteo en X de la Intendenta de Quilmes Mayra Mendoza: » Gracias #Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador. El conurbano va a salvar a La Patria y @CFKArgentina tenía razón (no importa cuando leas esto). A seguir: Con el corazón, y siempre para adelante».

