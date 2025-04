Custodia, expropia, paga y embellece ¿este es el modelo Mariel?

ATWELL, VIOLA Y GIRAUDO APARECEN COMO PROPIETARIOS –



El viernes pasado las fuerzas oficiales, acompañadas por grupos especiales de policía proceden a desalojar todo ser vivo que habitaba en el gran inmueble de Ruta 7 y Avenida Storni, localidad de La Reja, llamada «Ciudad Nacional del Bandoneón» en honor a Don Luis “Coco” Mariani, maestro en la fabricación y reparación de este emblemático instrumento.



Identificar el punto geográfico y conectarlo con la política es un GPS que conduce el clima «turístico y de embellecimiento» que propugna el gobierno de La Capitana Fernández.











A la cabeza del procedimiento POLÍTICO estuvo el Secretario de Gobierno que lleva bajo el brazo su manual de Justicia. El Dr. Berguier comanda la «acción» avalada por el mandamiento u orden del Juez de Faltas de Moreno, el Dr. Martín Barcala.



La imponente fuerza no resultó ser sorpresiva porque existe un proceso en curso. El poder institucional utilizó los resortes y eyectó del inmueble a todas las personas presentes. El éxito del operativo no mereció ninguna explicación oficial, ni gacetillas ni posteos, la moda de supuesta comunicación que «elimina especificaciones».



Hay personas que denunciaron aprietes, amenazas, golpes. Por lo menos un hombre fue privado de su libertad, trasladado a la Comisaría donde no recibió agasajos.







Lo que pudimos reconstruir (periodísticamente), tiene tres fuentes oficiales que pidieron reserva.



Para la comunidad, en especial para esas familias que habitaban allí y reclaman por sus derechos, el procedimiento de desalojo y custodia se asienta en dos informes que revelaron las condiciones de infraestructura. Obras Particulares del municipio y un exhaustivo estudio de Bomberos Voluntarios de Moreno. Mensuran los riesgos de la edificación, una amenaza comprobada al orden, la seguridad y la salubridad pública.



El segundo aspecto, no menos relevante, es conocer quienes son los titulares del gran inmueble, que incluye al espacio cultural conocido como Alfonsina. Mientras el Municipio ostenta la custodia, ya salieron las notificaciones del Juzgado de Faltas para Viola (inmobiliaria), Mity Atwell (ex Presidenta del Colegio de Martilleros, también inmobiliaria) y a una de las herederas de Giraudo, que sería abogada. Comprobados del extremos de riesgos edilicios, peligro de vida, son los que aparecen como propietarios quienes deben poner en condiciones su propiedad, con todo lo que eso demande.



Podemos especular, positivamente, que el interés superior del Estado popular quiere poner en valor la gran esquina de la Ciudad Nacional del Bandoneón, en sinergia con la recuperación del centro de La Reja, Avenida Storni, que lleva el diseño arquitectónico del estudio MCL Studio, del gran Juan Micieli. Si Moreno tiene bus y turismo, como no puede imaginar la Intendenta con una gran esquina, Ruta 7 y Storni, para mostrar al país y porque no al mundo. Tal vez el goteo acumulado del Fondo Educativo aporte recursos si es que nace un proyecto de expropiación o bien acuerdo económico con los /as interesados /as que podrían ser partícipes necesarios, de la historia, la cultura, turismo, comunidad, belleza y luces para no olvidar una frase de cabecera de este gobierno: Moreno no es pobre, fue empobrecido.



Claro que algún sector con inquietud podría instalar un concepto sobre las prioridades del Ejecutivo en tiempos de crisis.



Si miramos en dirección a Francisco Álvarez, allí la gestión desalojó a los /as ocupantes de la planta baja de El Embarcadero y clavó la bandera de CUSTODIA. Todo sigue igual, salvo una porción de terreno donde se levanta el tinglado del futuro cuartel de Bomberos.



En La Reja hay dos móviles policiales que montan guardia 24/7. Hay carteles con el logo oficial y uno de ellos, incrustado en un portón.



Quien tenga dudas de una probable estafa dirigirse al IDUAR, allí los espera Leo Grosso.