El plan de Milei genera convencimiento en un hombre del liberalismo puro como Néstor Bottazzi, que en las elecciones 2023 estuvo en la propuesta de Gisele Agostinelli, Juntos por el Cambio.

La entrevista con Desalambrar Tv dejó muy en claro que «acompaña el cambio cultural que representa y ejecuta Javier Milei«, aún cuando los costos sociales son elevadísimos, que la recesión asoma fuerte en el horizonte cercano y que el Presidente ha decidido detonar la relación con las Provincias apelando a sus redes desde manifestaciones de violencia institucional que no han tenido un repudio institucional.

Esperanzado y seguro que una parte de la sociedad acompaña al libertario, Bottazzi afirma: «Que la gente se quede tranquila porque se están reacomodando los precios, hablo también de salarios y jubilaciones, no serán una maravilla pero vamos a estar transitando un camino. Dentro de un año esto va a estar muchísimo mejor porque el cambio es cultural y los ejes a priorizar son la responsabilidad, la actitud en el trabajo, empezar a ser otro tipo de personas, porque eso te da éxito en la vida. Si hacés las cosas bien te irá bien, si no te preocupás te irá mal y no te defenderá el Estado como lo venía haciendo«.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: