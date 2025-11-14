Desde CICRAL: «Estamos construyendo esa doctrina peronista que necesita el mundo actual»



El Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL), tiene como objetivo principal desarrollar y fortalecer las relaciones institucionales entre los distintos países de América Latina y Rusia, con el propósito de consolidar vínculos formales que conduzcan a acciones y proyectos de cooperación, intercambio de experiencias y buenas prácticas, como también el aprovechamiento de las oportunidades de financiamiento internacional.



Esa es la carta de presentación de la estructura que nació en Argentina en febrero de 2024. Ahí trabaja Victoria Luján, cuadro militante morenense que viajó a Rusia a participar de un Foro de Municipios INBRICS en su rol de Secretaria de Integración Económica de CICRAL.



«Construir la patria grande y una integración política más allá de lo económico» responde Victoria Luján en la entrevista que brinda a Desalambrar luego de su viaje a Rusia y participación en un ámbito en el que se discute la reconfiguración del NUEVO orden mundial.



Allí compartió ideas, propuestas, escuchó alternativas y realidades de Jefes comunales que están en las antípodas de «las roscas». Entusiasmada del proyecto, la mujer que integra la Corriente Nacional de la Militancia expresa la «felicidad de estar en una organización de compañeros y compañeras de distintos espacios donde no hay grietas» donde «no se está mordiendo el piso ni masticando el barro».



«Perón habló en su doctrina universal de que teníamos que ser las generaciones venideras quienes aportáramos cosas nuevas porque la doctrina no estaba terminada. Nosotros la estamos construyendo a esa doctrina peronista que necesita el mundo actual. Por eso fuimos al Foro a buscar información, ver qué pasa en otros lugares del mundo, traer contactos y fortalecer el vínculo que CICRAL construye con intendentes de la Argentina», expresa Victoria Luján.



