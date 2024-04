Docente en la UNM, concejal marielista, en defensa de la educación pública

Son los primeros pasos como concejal y el ámbito parece invitarlo a una veloz adaptación. Hay legisladores /as que transcurren en sus bancas haciendo culto al silencio, prestando atención. Pero no es el caso de Federico Fongi, profesor en la UNM, ejecutor de las políticas industrialistas de Mariel Fernández durante el primer mandato de La Capitana. En esa función no pudo responder o contestar qué pasó con un proyecto estratégico, cesión de tierra en el Parque Industrial I para que la UNM articule con el sector privado y público desde el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, Parque Industrial I, convenio que se firmó en el año 2015 con cesión de parcela entre la Municipalidad de Moreno y la casa de altos estudios. Laboratorios, asistencia técnica y aulas. Pasó Festa, cuatro años de MF, más que avances freno de mano.

Fongi habla en el recinto sobre las universidades públicas. Plantea un concepto superior a lo económico, que tiene manifestaciones contundentes del mismísimo Presidente de la Nación: «El hecho que se discuta que en la Universidad se puede pensar, es peligroso. No es muy democrático el Presidente cuando habla de izquierdas o de derecha cuando son ámbitos de pensamiento. Lo que me gusta de la gente de izquierda es que ellos investigan, trabajan, son mucho más cultos que esta caterva de gente de derecha que muestra lo peor de la democracia. Pero lo que noto como docente de la Universidad, formado en la universidad pública, es que no se evalúa el impacto negativo si faltase la universidad. Cada vez que voy a una empresa veo a un alumno de la UNM, que no tiene que viajar para conseguir un trabajo. Las empresas cuando analizan sobre las ventajas en Moreno ven tierra, parques y la Universidad, entre otras cuestiones«.