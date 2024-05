«Más de 3000 personas en nuestros almacenazos callejeros; más los que nos compran en los mercados bonaerenses; más los centros de jubilados más nuestros almacenes propios; decían que no se podía y hoy no damos a basto a la tremenda demanda para ir a barrios; clubes; sociedades de fomento; escuelas; vecinos organizados etc… NO NOS HABLEN DE UNIDAD; NOSOTROS LA LLEVAMOS A LA PRACTICA; MESYP SIN CHAMUYO; LABURO Y PRECIOS RESPONSABLES; MESYP PERONISMO AL PALO».

El posteo de Juan Carlos Sanchetta nos introduce en la economía popular a través de una herramienta descartada como política pública amplia durante el gobierno de Alberto Fernández, de allí hacia abajo. La MESyP logró acuerdos parciales que pueden tener más trayectoria en tiempos de Milei porque ofrece «comida digna». Sanchetta explica el proceso de producción, trabajo, sueldos, logística y recibe una pregunta: ¿los vecinos /as hablan o refieren sobre el hambre? ¿Mencionan el cierre de merenderos y comedores populares? La respuesta del dirigente es un monosílabo: NO. Y agrega: «Lo dije siempre, se utilizó la olla popular en nuestro gobierno como no se tendría que haber utilizado, se puso la olla popular en el centro de un gobierno peronista, pero hoy la olla popular tiene razón de ser, debe ser solidaria, no como se hizo utilizándola como herramienta del gobierno y sus organizaciones satélites, ¿no era mejor plantear trabajo antes de pedir una paquete de fideos?. Dónde están los que hablaban de hacer la revolución peronista, no los veo por ningún lado».

El líder de la MESyP comenta que fue «llamado por el gobierno de Milei y rechazó la invitación porque hay principios que no se negocian».

