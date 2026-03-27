“El de Milei es un gobierno de estafadores que destruyen el salario y el empleo”

El diputado del PTS-Frente de Izquierda, que integró la Comisión Investigadora del Caso $Libra, fulminó al jefe de Gabinete Manuel Adorni tras su bochornosa conferencia de prensa. Planteó que “hay que terminar con este plan económico, si no la Argentina no tiene futuro”.

El miércoles por la noche el diputado Christian Castillo (PTS-FITU) fue invitado a debatir en el programa A Dos Voces del canal TN. Allí compartió panel con la diputada santafesina Mónica Frade (Coalición Cívica) y con el diputado del Parlasur, empresario, “influencer” y autodenominado “presidente de la Internacional Libertaria” Iván Dubois Padrone.



Las principales definiciones de Castillo



– Es claro que Manuel Adorni tenía un tren de vida antes de entrar a la función pública y ese tren de vida cambió cualitativamente desde que entró a la función pública. Le apareció la casa en un country, ahora la casa en Caballito y empezó a tomar jets privados que tiene que justificar.



– No es que él le tiene que responder a los periodistas, él le tiene que explicar a la población, porque efectivamente hay una sospecha fundada de enriquecimiento ilícito mientras ha sido funcionario, de que reciba plata “por atrás”. Sus ingresos, primero como vocero y ahora como jefe de Gabinete, no pueden justificar el salto cualitativo en el tren de vida.



– Este gobierno hizo una gran estafa, se la pasó hablando de que era “distinto” de la casta y está teniendo la conducta de casta de “nuevo rico”, como pensar que tiene la impunidad para hacer cualquier cosa, que está blindado por parte del poder económico y también por el Poder Judicial. Desde que está Milei, no hay una resolución de la Corte que haya cuestionado las políticas del Gobierno, a pesar de que es un gobierno que decide desacatar leyes. Perdió tres vetos, el de Financiamiento Universitario, el del Garrahan y el de Discapacidad; pero dijo “no me gusta lo que vota el Congreso y no lo hago”. ¿La Corte no tiene nada que decir? Vota leyes inconstitucionales, como la Reforma Laboral, y nada.



– ¿Por qué dicen “vamos a la justicia”? Porque opinan que como tienen un ministro de Justicia que es del corazón de Comodoro Py no pasa nada. Él podrá tener esa protección, pero abajo, como lo muestran las encuestas, la gente ya ve que este gobierno es una chantada.



– ¿Se acuerdan cuando Milei era diputado y sorteaba el sueldo y decía “yo no vivo de eso”? Es que le pagaba Mauricio Novelli. Ahora sabemos que le pasaba U$S 2.000 a él todos los meses y U$S 2.000 a Karina. Y ésa era una pequeña parte de la plata que le pasaban “por atrás”. Después, cuando ya es Presidente, todo eso tiene retorno, como en el Caso $Libra.



– Mucho de lo que está saliendo ahora sobre $Libra son las conclusiones a las que llegamos desde la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados después de investigar a pesar del boicot del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Estaba claro que Milei fue parte de la estafa, que esos 44 dígitos del contrato de $Libra no los pudo obtener si no se lo daban Hayden Davis, Novelli, Manuel Terrones Godoy o Sergio Morales.



– Que no hablen más de “moral” quienes le robaban el 3 % a los discapacitados. Son un gobierno inmoral. Más inmoral que robarle a los discapacitados no hay. Están procesados los funcionarios que estaban en la Andis por haberle robado a los discapacitados mientras les cortaban las prestaciones y echaban personas con discapacidad del organismo. Han caído abajo de todo rasero. Una vergüenza.



– Cuando se empiezan a codear con gente que les dice “está todo bien, qué bárbaro, qué buenos que son”, creen que tiene impunidad. Si no un Adorni, supuestamente el vocero, el que tenía “habilidad mediática”, no podría salir a decir que se “deslomaba” en Nueva York.



– ¿Cómo le cayó a la gente que no llega a fin de mes, que tiene que hacer tres laburos, que está endeudada, que no puede pagar o que le acaban de despedir, que Adorni se haya ido a una suite de U$S 5 mil la noche, llevando a su esposa en el viaje presidencial y encima diciendo “yo me deslomé en Nueva York”? Eso lo puede decir alguien que vive en otro mundo. Y los funcionarios de este gobierno viven en otro planeta. Por eso te pintan que la situación económica está “genial” mientras la gente la está pasando malísimo, teme por el laburo, la guita no le alcanza. Esa es la realidad.



– Aplican un “plan” que tiene puntos de contacto con el de José Alfredo Martínez de Hoz, hablando de los cincuenta años de la dictadura, sostenido por parte importante del poder económico.



– ¿Quiénes respaldan al Gobierno y lo felicitan? Las mineras, Marcos Galperín, todos los que están haciendo guita con la timba financiera (80 % en dólares ganaron los del carry trade). Comparemos los salarios con el carry trade. Ésa es la política económica al servicio de la cual están haciendo un escándalo de corrupción tras otro.



– Se le cayó la careta al Gobierno. Es un gobierno corrupto, de estafadores que está destruyendo el salario y el empleo. Hay que terminar con este plan económico, si no la Argentina no tiene futuro.