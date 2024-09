«El desafío principal es que la educación convoque a los pibes y a las pibas»

El Programa Moreno Lee y Escribe fijó un rumbo, informó los alcances deseados, lanzó convocatorias y se echó a andar. Mañana se cumple el primer mes del dispositivo que «no tiene un carácter obligatorio», que «tiene construcción voluntaria y comunitario», que «no es estigmatizante» y, especialmente, pone en foco un problema real, actual y presente.

Hay voces del arco opositor que en off decretan el fracaso. Las gacetilla oficiales proyectaron cifras antes del inicio: 200 Centros de Alfabetización que estarán en todas las localidades del Municipio para fortalecer el aprendizaje de 10.000 niños de cuarto, quinto y sexto grados de escuelas de gestión estatal y de gestión privada.

Si los números no son éstos, ¿puede considerarse un fracaso el dispositivo Lee y Escribe? ¿NO es posible descartar el exitoso modelo binario que sepulta argumentos y aguardar otros datos humanos, sociales y pedagógicos de un programa educativo que puede contribuir con aportes básicos pero esenciales?

Natalia Peluso, Coordinadora del Programa Lee y Escribe, ofrece los primeros datos y resultados que dejaron tres sábados de clases: «Están asistiendo 1200 chicos /as. Varía según la localidad, en Cuartel V y Trujui los centros están llenos, en Moreno Centro por ahí cuesta un poco más. Puede ser que responda a que quienes van a las escuelas del centro del distrito vienen de los barrios, pero estamos haciendo el primer diagnóstico con la Universidad Pedagógica Nacional en los dos primeros sábados de octubre sobre lectura y escritura como para tener un evaluación sobre la situación general sobre los chicos /as, con sus particularidades porque no están todos en la misma condición. Estamos preparando distintas estrategias para que los alfabetizadores puedan ir acompañando cada situación».

Lograr continuidad o permanencia de alumnos /as en las clases sabatinas es, probablemente, un objetivo central porque el dispositivo Moreno Lee y Escribe se encuentra articulado con actores del sistema educativo, más precisamente con inspectores de los equipos de orientación escolar.

