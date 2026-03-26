«El Fuego está controlado, pido precaución a los vecinos»

Hace una hora la intendenta municipal compartió en sus redes sociales dos videos en donde explica lo ocurrido en la ex fabrica FADEMAC.

En el primer audiovisual, la intendenta dice:

«Hola, vecinos y vecinas de Moreno para comentarles que estuve acompañando en el lugar del incendio en Francisco Álvarez. Eh, realmente es un momento de riesgo, por eso estoy pidiendo que no se acerquen al al lugar, están los equipos de bombero trabajando, todos los equipos de defensa civil de Moreno también que están capacitados y preparados para abordar este tipo de situaciones. Agradezco la colaboración de los bomberos, de los municipios vecinos, como también a la empresa Nestlé que colaboró con con con agua potable para los bomberos principalmente. Así que les pido a todos que no no se acerquen eh por curiosidad o de manera inocente para para ver el incendio porque es peligroso este hasta que pueda ser totalmente controlado. También contarles que es una es una logística que está habilitada la zona, o sea, están en una zonificación que que corresponde, que tenían un expediente de habilitación en trámite, eh que tenían una red antisinistral y que eh fueron eh visitados por la Secretaría de Ambiente eh este año, así que es una es un depósito que estaba siendo visitado. De todas maneras, eh se está se va a investigar cuáles fueron las causas y si tenían algún tipo de material que no estaba declarado. Así que bueno, muchas Muchas gracias, por favor, vuelvo a reiterar, no se acerquen a la zona.»

En el segundo informa a la población que el fuego está controlado y, para las familias que lo necesitan, queda abierto el Galpón de Juventudes como centro de evacuados en Francisco Álvarez.