El gobierno cerró la paritaria por decreto, rechazo de SITRAM y ATE

Los números mandan, tal vez alguien observe cómo y de qué manera el exitoso equipo económico administró la crisis, informando las variables del proceso 2025 que cierra por decreto. No solo en materia salarial se bajó la persiana, pero a los /as trabajadores /as municipales el DATO GENERAL poco le puede significar en su vida diaria, con ingresos básicos y mensuales de indigencia.



Tal como lo habíamos adelantando, el gobierno de Mariel Fernández ofreció un 5 por ciento de recomposición a pagar en el mes de enero. La mesa paritaria de ayer lo confirmó por completo, y luego se hizo público con una simple placa oficial en la que se afirma que hubo un ACUERDO PARITARIO, cuando dos de los tres gremios recharon la OFERTA FINAL.



De esta forma en el bolsillo de los /as trabajadores municipales ingresó en este año una recomposición del 27 por ciento.



La mirada económica del Ejecutivo es otra porque incorpora el 5 por ciento que pagaría el 15 de enero de 2026 como parte de la actual paritaria, informando que lo otorgado llegará al 33 por ciento.



Certidumbre oficial sobre el mayor gasto que debe afrontar el gobierno popular: un día antes de Noche Buena pagará el «aguinaldo» (sin el 5 por ciento que pagará en la quincena de enero de 2026), mientras que el sueldo de diciembre será depositado el día 30.



ATE y SITRAM habrán firmado el acta argumentando el rechazo. Se esperan SÓLIDAS PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES DE CADA ENTIDAD en repudio al ajuste o, si es demasiado, a la variable de ajuste que son, sin lugar a dudas, los /as compañeras /os municipales.

