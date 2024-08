«El hablar de suicidio genera vida, el estar en silencio puede llevar a la muerte»

Sistema de Información Criminal, estadísticas que presentó días atrás la Ministra de Seguridad de la Nación. Celebra Bullrich la baja en un indicador (homicidios dolosos), pero hay otro que lo supera y debería alarmar a todas las instituciones en sus tres niveles ejecutivos. En el año 2023 se contabilizaron 2.046 homicidios dolosos y 3.955 muertes viales, por arriba de esas historias los «suicidios», 4.195, un 6% más que el año anterior.

En Moreno, año 2023, se sanciona la ordenanza 6.994. El Municipio adhiere a la Ley Nacional de prevención del suicidio N° 27.130 y se crea el Dispositivo Integral de Prevención, de Promoción y Atención para conductas de riesgo autolesivas en Salud Mental en el Distrito de Moreno. Características del Dispositivo: «El mismo formará jóvenes Promotores/as Comunitarios/as de Salud Mental (entre 16 y

35 años de edad) aportándoles elementos claves para el establecimiento de alertas sobre situaciones vinculadas a la salud mental en los ámbitos de concurrencia cotidiana de jóvenes (escuelas e instituciones educativas, clubes de fútbol y otras instituciones). Los/as mismos/as realizarán sus tareas articuladamente con la Secretaría de Salud del distrito y las áreas involucradas. El carácter de la participación de dichos/as promotores/as será: Voluntario y ad-honorem.

La ordenanza creaba una línea telefónica municipal de atención las 24 Hs. que pueda recibir alertas y realizar la derivación correspondiente. Así está hoy el sitio oficial del gobierno local:

En un mes tres comunidades educativas de Moreno comunicaron la muerte de un alumno /a.

Javier Pinto preside la Fundación Enebro, un grupo de profesionales especialistas en la Prevención, Atención de Suicidio, Adicciones y Conductas autolesivas. «El suicidio es multi causal, tal vez nos quedamos con lo último que hace la persona antes de quitarse la vida, con el último problema que tuvo, pero sin dudas esa persona atravesó años con un dolor emocional muy fuerte que lo lleva a no poder seguir».

Dolores emocionales muy fuertes en chicos /as de 14 y 15 años

Es impensable, no solamente el suicidio en sí, tal vez en este momento hay chicos que se están autolesionando, que se están cortando, eso genera historicidad en las personas, es como una herramienta que en el futuro puede ser más letal, porque ese corte de hoy intenta tapar el dolor emocional que tiene.

El problema central, afirma Javier Pinto, es que «no hay lugares a donde concurrir, ni acá en Moreno ni en la Argentina».

Hay línea de teléfono

Funcionan? Hay líneas que son atendidas desde la buena voluntad, en muchos casos no llegan a cubrir los horarios; no son líneas rotativas. Las consultas duran media hora, y si en ese tiempo entraron 10 llamados, no sé si la persona que busca ayuda vuelve a insistir si me sigue dando ocupado. Si hay un caso de violencia de género una persona sabe que existe la Comisaría de la Mujer, también en situaciones de adicciones hay un lugar a donde recurrir. Si una persona está atravesando intenciones de quitarse la vida, para él o ella y su familia, no hay un centro de referencia, su vida depende de la suerte de encontrar respuestas. No es fácil abordar internamente casos de suicidios, no se habla en la familia, y el silencio termina matando.

Cómo se debe hablar de suicidios adolescentes. No conocíamos a los pibes/as, solo sabemos que ocurrieron tres hechos en el último mes

Hablar de suicidio es un tabú y hay que romperlo. El tabú es, si hablamos de suicidio generamos suicidio es un mito, una gran mentira. El hablar de suicidio genera vida, el estar en silencio seguramente genera muerte. Hablar de suicidio genera miedo porque estamos refiriéndonos a la muerte y culturalmente no estamos preparados para enfrentar la muerte, ni propia ni del otro. Respecto a la pregunta, son tres suicidios en las últimas semanas, pero en una escuela fueron dos en un año (Secundaria N° 50), eso es muy complicado. Hablar de suicidio en escuelas es muy difícil porque depende las posibilidades que te otorgue el Director /a del establecimiento. Algunos aceptan y otros no básicamente por el miedo de que pase algo después de dar una charla. Cuando la Fundación ENEBRO va a una escuela lo que observa es que los chicos quieren hablar cuando le das el espacio, somos los adultos que tenemos miedo de abrir esos espacios porque si lo hacemos nos genera una responsabilidad, que tenemos que hacer algo. El suicidio es un tema de salud pública y también es un tema político, económico y social, es un problema de fe porque cada uno de esos lugares puede hacer algo para prevenir. Nuestra Fundación ENEBRO busca articular con todas las instituciones para que no colapse la salud pública, que hoy está así tanto en lo público como en lo privado. Querer tener un acompañamiento digno y rápido es bastante falaz, ni siquiera es fácil conseguir psicólogo y psiquiatra teniendo una prepaga de forma rápida. Se puede hacer un abordaje pero no se resuelve si no hay un acompañamiento sostenido.

La ordenanza votada el 29 de junio de 2023 habrá sido promulgada. Que resultados tuvo hasta el momento. Cuántos voluntarios /as se presentaron y fueron formados, como está el el Registro Municipal de Promotores/as Comunitarios/as de Salud Mental, cuál es la información estadística; como avanza el concurso para la elaboración, diseño y desarrollo de una campaña de difusión publicitaria sobre la salud mental y los/as jóvenes. Se invitará a las instituciones educativas, deportivas y culturales a participar diseñando, produciendo y desarrollando materiales publicitarios sobre la salud mental. Las producciones realizadas serán evaluadas por un jurado compuesto por miembros de los equipos de: Salud, educación y otros según sea necesario del Municipio de Moreno. Una vez seleccionadas las producciones ganadores del concurso entre todo el material elaborado, el Municipio

garantizará la producción, impresión y difusión de dichos materiales para su distribución en el Distrito.