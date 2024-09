«El imbécil onanista de Milei y Patricia Bullrich no podrán salir ni en helicóptero»

Lo que ocurre hoy en la Argentina tiene antecedentes, hechos, que en el análisis de Ricardo «Lolo» Gómez – cuadro peronista, ex diputado nacional – lo conduce a manifestar: «Ellos son enemigos, no adversarios». La entrevista aborda la construcción de las políticas, resistencias y luchas, con una observación de Gómez que tiene potencia: «Desde 1983 la institucionalidad fue consagrada, respetada, lo estructural no se tocó, el peronismo no fue a fondo cuando gobernó, convalidado el status quo».

Una frase repetida tantas veces no pierde vigencia. «Hay contradicciones principales y otras que son secundarias» razón que de comprenderse hubiese construido unidades, probablemente Milei no sería Presidente. Sin embargo «las peleas internas alimentan los fuegos» y «Lolo» Gómez considera que los cruces entre La Cámpora y Axel Kicillof es algo secundario ante el escenario mundial que exhibe teatros de operaciones, guerras y donde el Presidente Milei rompe con una tradición de política exterior lo que entraña peligros incalculables.

El cuadro peronista detalla al pasar dos figuras que pueden tomar partido sin caer en la coyuntura: Leo Nardini, Intendente de Malvinas Argentinas; y Gabriel Katopodis, actual Ministro de Obras Públicas en la gestión Axel Kicillof.

Advierte Gómez que el pueblo se puede cansar, como ocurrió con De la Rúa, tal vez Milei y Patricia Bullrich ni siquiera puedan salir en helicóptero, sentenció.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: