El impuestazo de Kicillof se siente en Moreno

Como orden general resulte prudente preguntar quién es el que más busca capturar recursos cuando nada tiene referencia (precios). La gestión municipal y un tasazo que al mes de abril (con tres meses de indexación) superará cómodamente el 120 por ciento.

Las boletas de Rentas (Provincia) aterrizan con incrementos que, a ojos y bolsillos de los contribuyentes, es impactante. Por línea ascendente, con datos en mano:

Barrios Los Nogales: de $5.070 a $10.524, aumento del 107,5 por ciento

Moreno Centro: de $733 a $1.915, aumento del 168 por ciento

Francisco Álvarez: de $6.102 a $23.135, aumento del 279,1 por ciento

Paso del Rey: de $2.871 a $17.087, aumento del 495 por ciento

La asfixiante presión impositiva tendrá respuesta en los /as contribuyentes con algo de margen y que son responsables ante el Estado, quienes no quieren acumular deudas de ningún tipo. Si las necesidades mínima y humanas no pueden cubrirse, pagar LOS TRIBUTOS está fuera de la agenda diaria porque hay otras prioridades. Habrá deuda, intereses, punitorios y estudios de abogados que ganan en cualquier crisis.

Milei ajusta todo y celebra si la inflación de enero no supera el 25 por ciento.

Kicillof combate el modelo libertario y avanzó con el hacha para que los números de la Provincia intenten algo de previsibilidad.

Mariel puso proa en sus ecuaciones y antes de la indexación de las tasas (a partir de abril), generó un colchón para que las obligaciones centrales estén cubiertas.

Todos a su modo miran sus economías… mientras el bolsillo del pueblo, la víscera más sensible, está agujereado.