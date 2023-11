¿El líder del próximo Concejo Deliberante?

Los planetas estaban alineados en la órbita de Unión por la Patria. Ningún eclipse, el sol como centro del emblema oficial y victorias contundentes de Mariel Fernández y Axel Kicillof. El 22 de octubre el meteorito estaba lejos del planeta de poder y, aún con telescopios registrando su recorrido, las fuerzas no lograron frenar el impacto del pasado 19 de noviembre. El nuevo mapa nacional altera los cálculos de Provincia y Municipio. Menos recursos en obras públicas, menos asistencia que ayuda para sortear dificultades de gastos corrientes, gobernar con lo que se recaude «es la propuesta Ejecutiva del Presidente electo». Inevitablemente la «gestión de Provincia y del Municipio) tendrá dificultades económicas y financieras. En lo estrictamente político el resultado de la elección General de octubre ratificó la gestión y modelo de Mariel Fernández. Un segundo mandato consecutivo y sin reelección. La Capitana analiza modificaciones y enroques. En el Concejo Deliberante cuenta con manos para el quórum (13 sobre 24). Las versiones (más que rumores) perfilan otro esquema de conducción legislativa. El trabajo de Araceli Bellota en ejercicio de la presidencia a lo largo de cuatro años promovió el intento de debate y diálogo con todas las fuerzas, con una impronta de heurística más que de hermenéutica. Desde el próximo 10 de diciembre sería Emmanuel Fernández, cuadro militante de la rica historia del Movimiento Evita, quien asuma la presidencia del HCD para administrar las pulsiones que tendrá un cuerpo con representantes de Unión por la Patria (13), La Libertad Avanza (3), Juntos por el Cambio (5), Frente de Izquierda (2) y el unibloque de Cigna.

Dentro de las negociaciones ya avanzadas, suena el nombre de Lucas Franco que no obtuvo la reelección directa el pasado 22 de octubre (era 9° en la lista de Mariel) que está en condiciones de seguir en la banca pero reemplazando a otra figura que tome licencia. Sería Federico Fongi, 7° en la lista, y quien desempeñó un papel fundamental en la política pública industrial que dirige Mariel. Por esa certeza (NdR: también puede asumir y pedir licencia el 1 de la lista, Walter Correa), Franco corre con los pergaminos y conocimientos adquiridos para volver a ser Presidente del bloque de Unión por la Patria, lugar que ostentó durante tres años hasta el arribo de Emmanuel Fernández.

Fernández Presidente del HCD, Lucas Franco Presidente de bloque, sería el binomio pensado para el segundo gran tiempo de la gestión.

En orden a los cambios o recambios, ¿se mantiene Ismael Castro, conductor de la 1945 como Secretario o llegará un joven experimentado que ocupó banca y presidencia en otro ciclo político?

Ayer en el plenario de UP, con presencia de todos /as integrantes de la lista (excepto Walter Correa), Mariel Fernández instó a militar con mucha fuerza en cada uno de los territorios, llevando las políticas y herramientas que tiene el Estado. Allí fue planteado otro paso, un nuevo camino para la figura central: La Capitana caminando fuera de los límites del distrito porque el futuro no se observa sino que se construye.