El mensaje de Mariel de abajo hacia arriba: «Milei estafó a sus votantes y su modelo no es el de Donald Trump»

El 7 M estuvo representando por la austeridad administrativa. Sala de sesiones del Concejo Deliberante y una foto con epígrafe histórico: Mariel y Emmanuel, hermanos en el poder, cosecha militante. La Intendenta de Moreno junto al Presidente del Concejo Deliberante de Moreno, probablemente la figura que en 2027 sea la elegida para continuar con el modelo movimientista, Peronismo que enamora.

El 7 M mostró a una Jefa comunal con más experiencia. Saludó a Axel Kicillof y Máximo Kirchner, no diríamos dos extremos pero si adversarios íntimos, y Mariel en el centro, imaginando articulaciones, colocándose a distancia y por encima de esas luchas porque La Capitana ya inició un despegue mirando «la casa común»-

Dos momentos dedicó abiertamente a Milei al «plantear la crueldad que ejecuta el gobierno porque no envía alimentos y aún así controla y cierra comedores». Esa afirmación fue en el recinto. Afuera, para la militancia, repasó aquello que se había proyectado en la pantalla gigante, y agregó un análisis crítico sobre el modelo económico, ubicando a Donald Trump como un nacionalista que cuida la economía de su país, lo opuesto a Milei: «Que las cuentas se equilibren no es lo más importante, lo más importante es que nosotros estemos atendiendo a nuestra comunidad. Si buscan el equilibrio porque no les sacan a los que mas tienen, al capital financiero, a los bancos, a los grandes exportadores, porque no le sacan a los que tienen, de que casta están hablando. Compañeros /as hay muchas cosas que no nos gustan de cuando fuimos gobierno, cosas que hay que modificar que no están bien, pero esta persona (Milei) estafó a sus votantes porque dijo que la crisis la iba a pagar la casta, que la gente iba a estar mejor. Las personas que lo votaron, y no hay que enojarse con ellos sino que debemos escuchar los reclamos de nuestro pueblo y por qué toma esas decisiones, bueno esas personas fueron estafadas. Por más que nosotros sabíamos hacia donde iba (Milei) y que estaba mintiendo, pero es terrible porque nos está gobernando una persona que no cree en el concepto de nación, porque para él todo lo de afuera es mejor. Es una persona que no cree en el concepto de patria. Ustedes vieron las imágenes cuando se encontró con Donald Trump, fue terrible para mí, un sentimiento inexplicable que una persona se perturbe emocionalmente, extasiado, porque ve al ex Presidente de Estados Unidos. Como no lo va a abrazar con los brazos abiertos un tipo como Donald Trump a un presidente de la Argentina, el país latinoamericano más rico en minerales, en agua, en tierras, como no va a querer tener un presidente como el nuestro subordinado, extasiado. Todo parecen creer que Milei es igual a Donald Trump porque es loco, y no, no es igual porque Donald Trump cuida la economía de Estados Unidos. Le podemos decir racista y todas las cosas que nos producen rechazos, todo lo que quieran, pero Donald Trump cuida la economía de su país, trabaja en repatriar las industrias, por lo tanto el modelo de Milei no tiene nada que ver con el de Donald Trump, Milei no cuida la economía de su país»: