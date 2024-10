Javier Milei colgó las nuevas banderas que reemplazan al nombre de Centro Cultural Néstor Kirchner. Homenajeó al Padre del aula y en su nombre recargó su política de guerra contra las universidades públicas.



En el Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, el Presidente de la Nación Argentina ofreció otro ataque directo que está consagrado en el Presupuesto 2025. Repite Milei que «no está en contra de las universidades sin demostrar en momento alguno de que modo está a favor».



El Presidente habló de los resultados de las pruebas APRENDER 2023 (NdR: el análisis de este año se realizará el próximo 24 de octubre), y es importante el punto porque sería en la educación PRIMARIA estaría puesto el interés superior del León y sus fuerzas del cielo: «La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos, la clase media alta”. Para que nadie tenga dudas, Milei aclaró: «En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma”.



Javier Milei aseguró que, si los que defienden las universidades “verdaderamente creyeran en la movilidad social”, tomarían el ejemplo de Sarmiento y defenderían una educación inicial de calidad para todos, y además podrían permitir que se los audite. Acá no está ni en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita. No está en juego, no está en discusión, no es parte de la discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna siempre robar está mal. Por eso los queremos auditar. No porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque además la queremos cuidar, cuidando los recursos. Y para eso hay que auditarlas”.