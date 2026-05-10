Milei observa a la Iglesia que posa con Intendentes y una Jefa comunal de Fuerza Patria



El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, mantuvo un encuentro con Alcaldes peronistas y una Intendenta del Conurbano, además de la CGT.



La foto, que coronó un encuentro celebrado el miércoles en la sede de la CEA, ubicada en el barrio de Retiro, confirmó algo que piensa el oficialismo y no lo dice abiertamente. En La Libertad Avanza aseguran que las autoridades eclesiásticas comenzaron a jugar “políticamente” reuniéndose con Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y algunas caras de la central de la calle Azopardo.



“Son todos peronistas y juegan a que haya cada más pobres, juegan al pobrismo”, disparan en Balcarce 50 en torno a los movimientos y por eso dicen que el jefe de Estado nunca los recibió. Ni los recibirá.



En el entorno de Milei subrayan que la desconfianza con los representantes de la Iglesia es total y más con las críticas que emitieron.



Porque en ese encuentro se habló del fuerte deterioro de la situación social en la provincia de Buenos Aires, con el incremento de los pedidos de comida en el principal distrito electoral del país.



Un dirigente que participó de esa reunión le dijo a Noticias Argentinas que el panorama “es sombrío” y que si la situación no escala es por el rol de los jefes comunales, que tratan de asistir a la población vulnerable de los territorios. Con un detalle que no pasa desapercibido: es la primera vez que Colombo acepta hacer publico un encuentro de este estilo.



La Intendenta de Moreno posteó en sus redes: «Junto a intendentes de la Provincia de Buenos Aires compartimos un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo.Dialogamos sobre la compleja situación que viven las familias argentinas, y el acompañamiento que brindamos los municipios y las Iglesias. Además de la tarea evangelizadora, las Iglesias son pilares de integración y contención comunitaria. Para los gobiernos locales es fundamental contar con ellos«.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS