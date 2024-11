El modelo de la basura no se toca, el equipo tampoco

Explicar la administración de lo público cuando la degradante simplificación apuesta al olvido. Visto de la perspectiva única: si ahora pasa el camión no hay nada para indagar, controlar y exigir. Solo en ese punto podemos preguntar a los habitantes de las barriadas si los camiones municipales que manejan los trabajadores de Moyano circulan los seis (días), porque se paga por día y por cuadra servida. Una gestión que desde el año 2019 se propuso no GASTAR UN PESO DE MÁS, ratifica una CAJA MULTIMILLONARIA sin tener el mínimo interés de argumentar PORQUE NO ES POSIBLE pasar a la órbita municipal y bajo convenio colectivo de Camioneros, toda la planta de trabajadores que recogen la basura, como se hizo en Avellaneda.

Como en el recinto el bloque marielista ubicó en las mejores alturas el trabajo del equipo económico del Departamento Ejecutivo, la capacidad para calcular la inversión debe recordarse que para el período de contrato 2020 -2024 (gobierno del Frente de Todos en sus tres niveles) se presupuestaron 2100 millones de pesos por todo el ámbito temporal o unos 546 millones anuales. En la práctica, la VIYUYA ratifica la matriz histórica de la basura. Hasta 2023 esto se le pagó a la empresa de Moyano, GESTIONAR:

Año 2021: 960 millones de pesos

Año 2022: 1.600 millones de pesos

Año 2023: 4.000 millones de pesos

Año 2024: 7.483 millones de pesos (debe agregarse el paquete de la Zona 6, Cuartel V. Sabremos cuando se trate la Rendición de Cuentas 2024 cuánto pagó el pueblo de Moreno la mano de obra que levanta la basura).



Hay una SORPRENDENTE ampliación porque en 2020 Moyano GESTIONAR contaba con la garantía de obtener 546 millones anuales. Cuatro años después (de inicio nuevo contrato) casi 22 mil millones anuales, un incremento del 3000 por ciento



El jueves tomó la palabra el joven experimentado Lucas Franco. Su libreto estuvo ajustado a que «ahora el servicio pasa y ya no hay reclamos de los vecinos /as», porque atrás quedó la pesada losa llamada Privatización de la basura, entonces la frase futbolera es una TAPIA: «EQUIPO QUE GANA NO SE TOCA». Como olvidar que Consorcio Trébol estuvo en el primer año del primer mandato de La Capitana. La empresa dejó Moreno sin multas, ni descuentos, cobrando todo por su perfecto servicio.



Histórica intervención del hombre que durante años (antes de llegar al Concejo Deliberante), propuso la MUNICIPALIZACIÓN de la basura y sentado en la banca levanta la mano para que el acuerdo con Moyano tenga larga vida: