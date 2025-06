«El Movimiento Derecho al Futuro buscará la Intendencia de Moreno, hoy empezamos ese camino»

Plenario del Frente Grande, Agrupación Néstor Vive, todo en el gran local del Movimiento Derecho al Futuro. Sábado por la mañana, jornada para escuchar y definir. Participan figuras distritales y provinciales del FG, líneas directas con un Intendente que se le paró en Secco a La Cámpora y pide enfrentar a Cristina en las «urnas».



Martín Arrizabalaga, hombre que perfila con mayor insistencia en decisiones que definen, todo por supuesto bajo la conducción de Walter Correa.



«Todos declaman la unidad, que es necesaria, pero hay que construirlas sobre bases sólidas porque lo que tenemos enfrente, el gobierno de Milei, es muy duro» expresó «El Vasco».



Ese análisis que corresponde al MDF acerca de quien de verdad enfrenta las políticas de Milei, presenta otra lectura de una figura muy importante en el esquema de Cristina. Fue La Capitana de Moreno quien «aseguró que es Cristina la que representa las mejores políticas para enfrentar en serio a Milei«, declaración que lleva a una respuesta del MDF Moreno en voz de Arrizabalaga: «Dentro de la amplitud del movimiento hoy vamos por caminos diferentes a los de la Intendenta. Nosotros queremos y amamos a Cristina, pero para lo que viene, que no es solo una elección, sino devolver a los argentinos la calidad de vida, los derechos, los salarios, mejor salud y educación pública, esa centralidad es Axel Kicillof que se mantiene con prudencia afuera de todas las operaciones, el compañero (Axel) todavía no movió porque no quiere meter ruido a un proceso de construcción de necesaria unidad, por eso decimos que tenemos que cuidar y bancar al gobernador porque enfrenta con acciones de gobierno las política destructivas de Milei que impactan en el pueblo bonaerense».



En este plenario del Frente Grande dijiste que del Movimiento Derecho al Futuro saldrá el nuevo Intendente en 2027



Sí, vamos a trabajar para eso y, para ese camino tenemos la elección del próximo 7 de septiembre.

