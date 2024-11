«El mundo del overol y décadas de trabajo en fábrica no existe más»

La Universidad de Moreno y dos jornadas del IV Congreso de Economía Política Internacional. Ayer en el inicio, que por causas electorales, coincidió con un hecho global: elecciones en Estados Unidos, triunfo de Donald Trump. Tan lejos de ese epicentro político existen muchas causas para ratificar que el mundo tiene varios polos que interactúan en el plano económico, financiero, productivo y comercial porque la praxis política se dosifica con un enorme pragmatismo.



Eduardo Crespo es docente en dos universidades, la de Moreno y la de Río de Janeiro (Brasil).



Presente ayer en la UNM habló con Desalambrar acerca de la aldea multipolar: «El mundo actual depende de varios polos, tanto en lo económico, financiero, productivo, comercial, son varios los indicadores que te muestran que estamos frente a una situación de multipolaridad. Por ejemplo, en el comercio internacional una inversión extranjera directa cada vez más en el desarrollo de tecnologías, sin dudas también en el plano militar, no tanto en el plano financiero donde las finanzas estám centradas en Nueva York y Londes, pero hay una diversificación de las inversiones».



Hablaste en tu exposición del pragmatismo más que ideales, refiriéndote al mundo de la multipolaridad, ¿podrías ampliar ese concepto?



El discurso, tal vez por la influencia de las redes sociales, se volvió cada vez más mesiánico. moralista, hablamos de amor, tenemos un presidente que en algún momento habló de una dictadura sangrienta, refiriéndose a China; pero después choca contra la pared. Lo que hace el gobierno es un papelón internacional porque de hablar de una dictadura sangrienta ahora pasa a decir que se puede tener buenas relaciones comerciales.



El docente universitario Eduardo Crespo habló de ese sueño mileísta de convertir a Argentina en el faro de inversiones tecnológicas, apelando a figuras como Elon Musk: «NO sé si las manifestaciones extremistas están bien vistas por ese tipo de personajes. Creo que hay mucho humo, fuegos artificiales». A modo de primera síntesis, «el extremismo vuela en las redes sociales, no ocurre lo mismo en las calles», expone Crespo que afirma sin dudar que «ese trabajador de overol o mameluco, que pasaba 30 años en una fábrica, ese mundo laboral no existe más y no volverá a existir».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: