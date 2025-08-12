Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 12 de agosto de 2025

El Negro es un voto, Hugo Romero se sube al colectivo de la política

martes, 12 de agosto de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –


Es la hora de los /as trabajadores /as que «dan el paso» no porque vivan en la zona de confort sino lo contrario. A modo de ejemplo, Hugo Romero cuenta en primera persona que lo registró ayer a la madrugada porque el primer candidato a concejal de Somos Buenos Aires es chofer de La Perlita. Cuando fue a tomar servicio «comprobó las largas filas en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega», también en una unidad sanitaria y la secuencia veloz de dos robos.


Junto a sus compañeros /as de lista, al lado del Intendente de Tigre Julio Zamora, «el colectivero de tu vida» llamó a votar a Somos Buenos Aires porque ES UNA OPCIÓN REAL, ya que Fuerza Patria y La Libertad Avanza representan lo mismo»:


