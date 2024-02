«El Parque Los Robles genera recursos suficientes para ser autosustentable»

Mei del Río es la Directora de Parques Naturales en la gestión Mariel Fernández. Asumió el cargo con la convicción de planificar una política pública que contenga una visión integral y trascendente: «Hoy este lugar es un área natural protegida (Parque Los Robles) que ha tenido en el primer mandato de Mariel una resignificación y puesta en valor que tiene una riqueza en su flora y fauna, pero además considero que la planificación que se haga tiene que ser estratégica, en los recursos que se apliquen, en cuidar la zona».

Hace poco hubo un principio de incendio en Los Robles que fue contenido. Esa situación me lleva a preguntarte cuál es la planificación para enfrentar y afrontar esas contigencias

En principio la reserva no tiene un plan corta fuegos. Estamos trabajando con el Jefe del Parque, que es brigadista, para que esta área tenga un plan contra fuego y además iniciar un cerramiento del área natural protegida que comprende Los Robles, el Paseo Costero, el camino de la Ribera del Río Reconquista, el perilago del San Francisco y El Dorado. Por supuesto que es una cuestión de seguridad integral porque si acá se prende fuego un árbol no lo parás, la pérdida es invaluable.

Lo estratégico y el crecimiento requiere de la participación del privado

El sector privado de Moreno tiene interés de invertir pero definiendo desde el Estado los modos y las formas, en qué lugar y en cuál no. Es importante el desarrollo económico del área pero con cuidado del medio ambiente, acá tenemos un humedal y hay que preservarlo.

La flamante Directora de Parques Naturales habló del proyecto en marcha de La Estancia El Dorado y la conflictiva que existe con vecinos /as (con presentaciones administrativas y judiciales). Expresa Del Río que «el Conurbano avanza, quieren o no los vecinos /as que eso ocurra, por lo tanto es imperioso tener una planificación que se hace desde la gestión pública».

¿Qué es lo que querés y debés ordenar?

Me importa y mucho el recurso humano, las condiciones de los /as trabajadores /as. Después, como ocurre en cualquier gestión, cuando llegás hay algunas cosas que están desordenadas y es entendible, pero es fundamental ordenar el tema de las cuentas. Con el Parque y El Dorado recibimos dinero de los /as vecinos /as que llegan, y esos recursos deben aplicarse bien en la planificación…

¿Es una política autosustentable, es decir, lo que necesita el Parque se obtiene del mismo?

Sí, porque tiene capacidad de sobra, nos dimos cuenta de ello en estos pocos días que asumimos la responsabilidad

Nota completa en Desalambrar Tv: