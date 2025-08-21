El presidente Javier Milei echó de manera preventiva al titular de la Agencia de Discapacidad

El presidente Javier Milei removió de manera preventiva a Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios que lo involucran en maniobras de recaudación indebida. El Gobierno refuerza así su postura de “tolerancia cero” frente a cualquier hecho que pueda afectar la credibilidad del rumbo económico y político del país.



La decisión fue comunicada oficialmente a través de la Vocería Presidencial. El comunicado sostuvo: “Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”.



En los últimos días comenzaron a circular más de 20 audios de origen desconocido, en los que se escucharía a Spagnuolo describiendo un presunto esquema de retornos y desvío de fondos. La filtración disparó una serie de denuncias periodísticas y judiciales que derivaron en la presión sobre el Gobierno para desplazar al funcionario.



Hasta el momento, no se ha determinado la autenticidad de las grabaciones ni se conoce quién fue el responsable de su difusión, pero el escándalo generó una ola de repercusiones políticas y mediáticas.